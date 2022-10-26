«Бенфика» — «Ювентус»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Бенфика» обыграла «Ювентус» (4:3) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне.

Антониу Силва, Жоау Мариу и Рафа Силва (дубль) забили в составе португальской команды. У гостей забитые мячи на счету Душана Влаховича, Аркадиуша Милика и Уэстона Маккени.

«Бенфика» набрала 11 очков и гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Ювентус» с тремя очками идет на 3-й строчке и лишился шансов на выход из группы.