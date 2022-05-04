Алиссон о выходе «Ливерпуля» в финал ЛЧ: «Сейчас мы хотим большего. Нам нужен титул»

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Бекер поделился эмоциями после выхода в финал Лиги чемпионов.

«Это грандиозно. Выход в финал Лиги чемпионов — это большое достижение, потому что это один из самых сложных турниров, в котором вы играете против лучших команд мира. Но сейчас мы хотим большего, нам нужен титул — и мы будем за него бороться», — цитирует голкипера сайт мерсисайдцев.

По сумме двух матчей полуфинала Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» со счетом 5:2.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс».

Соперником команды Юргена Клоппа станет победитель противостояния «Манчестер Сити» с «Реалом». В первом матче победила английская команда — 4:3.