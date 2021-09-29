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Экс-игрок «Тамбова» забил победный гол в матче «Реал» — «Шериф»

00:27
Себастьян Тиль. Фото Instagram
Себастьян Тиль. Фото Instagram
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«Шериф» переиграл «Реал» (2:1) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Победный гол в ворота мадридской команды забил экс-игрок «Тамбова» Себастьян Тиль.

На 89-й минуте встречи 27-летний люксембуржец, отыгравший 7 матче за российский клуб в 2020 году, нанес отличный удар в дальнюю девятку ворот «Реала».

Напомним, молдавский клуб дебютировал в основном раунде Лиги чемпионов.

Реал — Шериф

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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