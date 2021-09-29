Форвард «Шерифа» Яхшибоев: «Хотел забить «Реалу», но даже не представлял, что могу это сделать»

Нападающий «Шерифа» Джасур Яхшибоев прокомментировал свой гол в матче 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Реала» (2:1).

«Я с детства мечтал сыграть с «Реалом», вчера забил. Это... Даже не знаю... Я хотел забить, но даже не представлял, что смогу это сделать», — сказал Яхшибоев в интервью пресс-службе клуба из Тирасполя.

«Шериф» занимает первое место в группе D с 6 очками в 2 матчах. Команда из Тирасполя впервые в истории попала в групповой турнир Лиги чемпионов.