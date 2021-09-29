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Андрей Канчельскис назвал удивительной победу «Шерифа» над «Реалом» в Лиге чемпионов

13:25
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал гостевую победу «Шерифа» над «Реалом» (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Для меня вчерашняя победа «Шерифа» была удивительной, — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову. — Они молодцы, уже обыграли и «Шахтер», и «Реал». С ними другие клубы будут считаться и их бояться. Уверен, что «Реал» недооценил соперника и думал, что легко возьмет эту игру. Футбол такое не прощает. Разницы нет, что в «Шерифе» практически не играют молдаване, важно, что клуб представляет страну, поэтому за них надо только радоваться».

Также экс-футболист призвал верить, что российские клубы снова начнут побеждать в еврокубках.

«В свое время «Спартак» тоже обыгрывал «Реал», были хорошие времена. А в настоящее время футбола у нас нет», — добавил Канчельскис.

После двух туров молдавский клуб с 6 очками занимает первое место в своей группе в Лиге чемпионов.

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Сергей Федоров все материалы автора

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