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Форвард «Бенфики» Яремчук признался, что ему было сложно играть против киевского «Динамо»

07:48
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Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук рассказал о своих впечатлениях от матча 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (0:0).

«Играть против бывшего клуба было непросто. Я знаю всех ребят, знаю все сильные стороны «Динамо». Было трудно подходить к этому матчу с психологической точки зрения. Я недоволен результатом, ведь мы не победили. С другой стороны, мы могли и проиграть в концовке, так что ничья — не так уж плохо», — приводит официальный сайт УЕФА слова Яремчука.

Яремчук — воспитанник киевского «Динамо», 25-летний украинец выступал за киевлян до 2017 года.

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032729--dynamo-kyiv-vs-benfica/

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Иван Торопцев все материалы автора

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