Форвард «Бенфики» Яремчук признался, что ему было сложно играть против киевского «Динамо»
07:48
Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук рассказал о своих впечатлениях от матча 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (0:0).
«Играть против бывшего клуба было непросто. Я знаю всех ребят, знаю все сильные стороны «Динамо». Было трудно подходить к этому матчу с психологической точки зрения. Я недоволен результатом, ведь мы не победили. С другой стороны, мы могли и проиграть в концовке, так что ничья — не так уж плохо», — приводит официальный сайт УЕФА слова Яремчука.
Яремчук — воспитанник киевского «Динамо», 25-летний украинец выступал за киевлян до 2017 года.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032729--dynamo-kyiv-vs-benfica/
Читайте также
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю