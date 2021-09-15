Шапаренко частично доволен результатом матча с «Бенфикой»

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко после ничьей с «Бенфикой» (0:0) в Лиге чемпионов признался, что не до конца долволен результатом.

«Доволен ли я результатом? 50 на 50. В концовке у нас был шанс вырвать победу. Казалось, вот она — уже в кармане. Но не получилось. Мы хотели выиграть, но все-таки «Бенфика» — это очень сильный соперник. Значит, нужно больше работать», — циитрует пресс-служба УЕФА Шапаренко.