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Шапаренко частично доволен результатом матча с «Бенфикой»

07:43
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Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко после ничьей с «Бенфикой» (0:0) в Лиге чемпионов признался, что не до конца долволен результатом.

«Доволен ли я результатом? 50 на 50. В концовке у нас был шанс вырвать победу. Казалось, вот она — уже в кармане. Но не получилось. Мы хотели выиграть, но все-таки «Бенфика» — это очень сильный соперник. Значит, нужно больше работать», — циитрует пресс-служба УЕФА Шапаренко.

Динамо К — Бенфика

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032729--dynamo-kyiv-vs-benfica/

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Евгений Козинов все материалы автора

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