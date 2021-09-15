Дибала отметил важность победы «Ювентуса» над «Мальме» после двух поражений подряд

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал победу над «Мальме» (3:0) в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Было важно победить «Мальме». Мы начали сезон неудачно, но сезон только начался, мы должны продолжать спокойно работать. Победа придаст нам уверенности в своих силах, к тому же, мы не пропустили. Впереди тяжелый матч с «Миланом», но мы — «Ювентус», мы всегда выходим на поле, чтобы побеждать», — приводит официальный сайт УЕФА слова Дибалы.

В предыдущих встречах «Ювентус» потерпел два поражения подряд в чемпионате Италии от «Эмполи» (0:1) и «Наполи» (1:2). Команда занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата с 1 очком.