Анри высказался о победе «Ливерпуля» над «Вильяррералом» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Экс-игрок сборной Франции Тьерри Анри поделился мнением о победе «Ливерпуля» над «Вильяррералом» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Если посмотреть на игру, мне кажется, что их выручил случайный гол. Думаю, они могли бы биться в закрытую дверь всю ночь. Это случайный гол, автогол «Вильярреала» — случайный гол, и я думаю, что до этого «Ливерпуль» демонстрировал немногое.

Но в то же время я должен сказать, что если ты идешь на квадрупл, тебе нужна такая удача. Кроме того, в везении нет ничего плохого», — приводит слова Анри Liverpool Echo.

Ответный матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» пройдет 3 мая, начало — в 22.00 (мск).