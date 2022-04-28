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Сегодня, 20:37

Анри высказался о победе «Ливерпуля» над «Вильяррералом» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

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Экс-игрок сборной Франции Тьерри Анри поделился мнением о победе «Ливерпуля» над «Вильяррералом» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Если посмотреть на игру, мне кажется, что их выручил случайный гол. Думаю, они могли бы биться в закрытую дверь всю ночь. Это случайный гол, автогол «Вильярреала» — случайный гол, и я думаю, что до этого «Ливерпуль» демонстрировал немногое.

Но в то же время я должен сказать, что если ты идешь на квадрупл, тебе нужна такая удача. Кроме того, в везении нет ничего плохого», — приводит слова Анри Liverpool Echo.

Ответный матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» пройдет 3 мая, начало — в 22.00 (мск).

Источник: https://www.liverpoolecho.co.uk/sport/football/football-news/liverpool-champions-league-thierry-henry-23813154
Тьерри Анри
Футбол
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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