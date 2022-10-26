Фердинанд: «Боруссия» была очень хороша в матче с «Сити»

Бывший игрок сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал ничью «Манчестер Сити» и «Боруссии» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Дортмунд сегодня был очень хорош. У них действительно сплоченная, динамичная команда. Когда они переходили от защиты к атаке, «Сити» было очень трудно справляться», — цитирует пресс-служба УЕФА Фердинанда.

После пяти туров «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице группы G, набрав 11 очков. «Боруссия» располагается на 2-й строчке с 8 очками.