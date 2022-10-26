Фердинанд: «Боруссия» была очень хороша в матче с «Сити»
Бывший игрок сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал ничью «Манчестер Сити» и «Боруссии» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
«Дортмунд сегодня был очень хорош. У них действительно сплоченная, динамичная команда. Когда они переходили от защиты к атаке, «Сити» было очень трудно справляться», — цитирует пресс-служба УЕФА Фердинанда.
После пяти туров «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице группы G, набрав 11 очков. «Боруссия» располагается на 2-й строчке с 8 очками.
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