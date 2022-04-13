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Сегодня, 04:20

Фердинанд остался впечатлен игрой Винисиуса в моменте со вторым голом «Реала»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник сборной Англии Рио Фердинанд после победы «Реаа» над «Челси» по сумме двух матчей в 1/4 финала Лиги чемпионов оценил игру нападающего Винисиуса Жуниора. Бразилец сделал голевую передачу, когда его команда забивала второй гол.

«Многие игроки на месте Винисиуса Жуниора выбрали бы самый простой вариант: отправить мяч в штрафную площадь. Однако он показал хладнокровие и терпение, будучи молодым игроком. Это был единственный момент, который у него был, но он решил его», — цитирует пресс-служба УЕФА Фердинанда.

По сумме двух матчей мадридская команда одержала победу со счетом 5:4 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Соперником «Реала» по 1/2 финала будет победитель противостояния «Манчестер Сити» — «Атлетико» (первый матч — 1:0).

Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
2:3
Челси
Голы
Маунт, 15 (0:1), Рюдигер, 51 (0:2), Вернер, 75 (0:3), Родригу, 80 (1:3), Бензема, 96 (2:3)
Реал
Куртуа Карвахаль Алаба Начо (Васкес, 88) Менди (Марселу, 78) Кроос (Камавинга, 73) Модрич Каземиру (Родригу, 78) Вальверде Бензема Винисиус Жуниор (Себальос, 115)
Челси
Менди Рюдигер Алонсо Тиагу Силва Джеймс Канте (Зиеш, 100) Ковачич (Жоржиньо, 106) Лофтус-Чик (Сауль, 106) Маунт Хаверц Вернер (Пулишич, 83)
Предупреждения
Бензема 37’, Вальверде 68’, Камавинга 90+1’, Карвахаль 118’  -  Джеймс 10’, Зиеш 102’, Хаверц 109’, Аспиликуэта 113’
Судьи
Марчиняк (Польша)
Рио Фердинанд
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
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