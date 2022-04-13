Фердинанд остался впечатлен игрой Винисиуса в моменте со вторым голом «Реала»

Экс-защитник сборной Англии Рио Фердинанд после победы «Реаа» над «Челси» по сумме двух матчей в 1/4 финала Лиги чемпионов оценил игру нападающего Винисиуса Жуниора. Бразилец сделал голевую передачу, когда его команда забивала второй гол.

«Многие игроки на месте Винисиуса Жуниора выбрали бы самый простой вариант: отправить мяч в штрафную площадь. Однако он показал хладнокровие и терпение, будучи молодым игроком. Это был единственный момент, который у него был, но он решил его», — цитирует пресс-служба УЕФА Фердинанда.

По сумме двух матчей мадридская команда одержала победу со счетом 5:4 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Соперником «Реала» по 1/2 финала будет победитель противостояния «Манчестер Сити» — «Атлетико» (первый матч — 1:0).