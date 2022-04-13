Анчелотти оценил игру Родригу в ответном матче против «Челси»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Челси» (3:1, 2:3) по сумме двух матчей 1/4 финала Лиги чемпионов отметил игру нападающего Родригу. Бразилец забил первый гол своей команды в ответной встрече.

«Родригу способен решать исход матчей. Он много раз это делал — против «ПСЖ» и сегодня. Он молодой игрок, важный игрок, которому требуется время, чтобы стать еще лучше, но уже сейчас я очень им доволен», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

По сумме двух матчей мадридская команда одержала победу со счетом 5:4 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Соперником «Реала» по 1/2 финала будет победитель противостояния «Манчестер Сити» — «Атлетико» (первый матч — 1:0).