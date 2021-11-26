Орлов: «На критику «Зенита» от московских СМИ могу ответить словами Мольера: «Завистники умрут, а зависть никогда»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальме» (1:1).

«Пенальти в пользу «Зенита» — 50 на 50, но формально арбитр прав, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит». - Не знаю, какую оценку выставит ему судейское сообщество. А один наш коллега пишет: «Выцыганили пенальти». Дают повтор — ну бьет же игрок «Мальме» рукой Дзюбу по шее. Это не довод, когда Быстров говорит: «Такие пенальти в конце не ставят». Это в советском футболе не ставили. Есть буква закона, и надо ее придерживаться».

Также комментатор поделился мнением о критике СМИ в адрес петербургского клуба.

«На критику «Зенита» от московских СМИ могу ответить словами Мольера: «Завистники умрут, а зависть никогда». Ну это зависть. Что еще руководит людьми, которые все время клюют петербургский клуб? У Эзопа есть замечательная басня «Лиса и виноград». Когда лиса поняла, что ей не достать виноград, она сказала: «Да он зеленый», после чего побежала дальше», — сказал он.

По мнению Орлова, то, что петербуржцы вышли в плей-офф Лиги Европы — прогресс для главного тренера команды Сергея Семака.

«Говорят, что Семак — трус? Он и сам это понимает. Он три раза выиграл чемпионат России, но два раза не выходил из группы. Ему важно было выйти в евровесну, и он это сделал. Все-таки это шажок вперед. Давайте будем честны. Разве можно сравнить «Зенит» с «Челси» и «Ювентусом»? Зачем самих себя обманывать?» — подытожил комментатор.

После пяти туров группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» набрал четыре очка, расположился на третьем месте в турнирной таблице группы H и гарантировал себе участие в плей-офф Лиги Европы.