Анчелотти нравится, как сейчас играет «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Шерифом» (3:0) в Лиге чемпионов отметил, что ему нравится игра команды. Он надеется, что «Реал» станет первым в группе.

«Мы на верном пути — мне нравится, как играем. Команда в хорошей форме: все физически подготовлены. Нам важно финишировать на первом месте, и мы будем стремиться закончить групповой турнир так же, как его начали», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.