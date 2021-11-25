Анчелотти нравится, как сейчас играет «Реал»
03:56
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Шерифом» (3:0) в Лиге чемпионов отметил, что ему нравится игра команды. Он надеется, что «Реал» станет первым в группе.
«Мы на верном пути — мне нравится, как играем. Команда в хорошей форме: все физически подготовлены. Нам важно финишировать на первом месте, и мы будем стремиться закончить групповой турнир так же, как его начали», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032695--sheriff-vs-real-madrid/
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