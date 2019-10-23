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«Это не тот результат, который мы заслужили». Жоау Мариу — о матче с «Ювентусом».

12:53
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Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу — о матче с «Ювентусом» (1:2) в Лиге чемпионов.

— Это был не тот результат, которого мы хотели или заслуживали, — написал португалец в Twitter на русском языке. Лексика, которую использовал футболист, сохранена. — Мы все упорно боролись за другой конец. Но мы не сдадимся от достижения наших целей в Лиге чемпионов.

В составе «Ювентуса» дубль сделал Пауло Дибала. У «Локо» отличился Алексей Миранчук.

Слишком увлеклись обороной. Дибала разбил мечту «Локо»

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https://www.sport-express.ru/football/champions-league/reviews/yuventus-pobedil-lokomotiv-v-matche-ligi-chempionov-kommentariy-2-1-yuriy-semin-paulo-dibala-krishtianu-ronaldu-1601896/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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