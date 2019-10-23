«Это не тот результат, который мы заслужили». Жоау Мариу — о матче с «Ювентусом».
12:53
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу — о матче с «Ювентусом» (1:2) в Лиге чемпионов.
Это был не тот результат, которого мы хотели или заслуживали. Мы все упорно боролись за другой конец. Но мы не сдадимся от достижения наших целей в лиге чемпионов ??? #Lokomotiv #uefachampionsleague pic.twitter.com/iqCWXFk1Hs— Jo?o M?rio (@joaome17) October 23, 2019
— Это был не тот результат, которого мы хотели или заслуживали, — написал португалец в Twitter на русском языке. Лексика, которую использовал футболист, сохранена. — Мы все упорно боролись за другой конец. Но мы не сдадимся от достижения наших целей в Лиге чемпионов.
В составе «Ювентуса» дубль сделал Пауло Дибала. У «Локо» отличился Алексей Миранчук.
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