«Это хорошо, но мне еще играть и играть». Мюллер оценил свой 50-й гол в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер после победы над «Барселоной» (3:0) в 6-м туре Лиги чемпионов отметил, что у него впереди еще много игр. Футболист забил свой 50-й мяч в главном еврокубковом турнире.

«Барселонцам казалось, что мой мяч не залетел. Что ж, это был очередной типичный гол [Мюллера], но я от него не откажусь. Отметка в 50 голов — это хорошо, но мне еще играть и играть», — цитирует пресс-служба УЕФА Мюллера.