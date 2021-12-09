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«Это хорошо, но мне еще играть и играть». Мюллер оценил свой 50-й гол в Лиге чемпионов

Мюллер оценил свой 50-й гол в Лиге чемпионов
04:43

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер после победы над «Барселоной» (3:0) в 6-м туре Лиги чемпионов отметил, что у него впереди еще много игр. Футболист забил свой 50-й мяч в главном еврокубковом турнире.

«Барселонцам казалось, что мой мяч не залетел. Что ж, это был очередной типичный гол [Мюллера], но я от него не откажусь. Отметка в 50 голов — это хорошо, но мне еще играть и играть», — цитирует пресс-служба УЕФА Мюллера.

Бавария — Барселона

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032656--bayern-vs-barcelona/

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Евгений Козинов все материалы автора

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