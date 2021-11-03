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«Это было в стиле Майкла Джордана». Сульшер о голе Роналду в конце матча с «Аталантой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Сульшер сравнил Криштиану Роналду с Майклом Джорданом
08:33
Криштиану Роналду. Фото Instagram
Криштиану Роналду. Фото Instagram
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сравнил форварда «красных дьяволов» Криштиану Роналду с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом.

«Роналду невероятен, если и есть кто-то, кто должен быть с мячом на последних минутах, то это он. Криштиану — лучший бомбардир в истории, мне тяжело это говорить, ведь теперь он опередил меня по голам за «МЮ», но он проделал отличную работу. Второй гол Роналду «Аталанте» в концовке — это было в стиле Майкла Джордана, когда тот забросил победный мяч на последней секунде. Никто не может ставить под сомнение характер и умения этих игроков, они никогда не сдаются. Иногда мы играем намного лучше, чем в матче с «Аталантой», но качество придет, если команда будет действовать с таким же отношением к делу, как и в этой игре», — приводит Goal слова Сульшера.

Криштиану Роналду сделал дубль в матче с «Аталантой» (2:2), португалец сравнял счет на 90+2-й минуте встречи.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус 4
Зенит 2
Матч завершен

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта 2
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/michael-jordan-moment-solskjaer-ronaldo-man-utd/1ke4zr4kkskw51nb2c31jkd2tf

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Иван Торопцев все материалы автора

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