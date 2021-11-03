«Это было в стиле Майкла Джордана». Сульшер о голе Роналду в конце матча с «Аталантой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сравнил форварда «красных дьяволов» Криштиану Роналду с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом.

«Роналду невероятен, если и есть кто-то, кто должен быть с мячом на последних минутах, то это он. Криштиану — лучший бомбардир в истории, мне тяжело это говорить, ведь теперь он опередил меня по голам за «МЮ», но он проделал отличную работу. Второй гол Роналду «Аталанте» в концовке — это было в стиле Майкла Джордана, когда тот забросил победный мяч на последней секунде. Никто не может ставить под сомнение характер и умения этих игроков, они никогда не сдаются. Иногда мы играем намного лучше, чем в матче с «Аталантой», но качество придет, если команда будет действовать с таким же отношением к делу, как и в этой игре», — приводит Goal слова Сульшера.

Криштиану Роналду сделал дубль в матче с «Аталантой» (2:2), португалец сравнял счет на 90+2-й минуте встречи.