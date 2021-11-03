«Он играет в другой лиге. У него есть время, чтобы догнать Роналду и Месси». Гомес восхищен игрой Левандовски
Бывший нападающий «Баварии» Марио Гомес прокомментировал хет-трик Роберта Левандовски в матче против «Бенфики» (5:2) в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.
«Роберт играет в другой лиге, словно выступает в другом виде спорта. У него еще есть несколько лет, у него есть время, чтобы догнать Роналду и Месси», — приводит официальный сайт УЕФА слова Гомеса.
В данный момент Левандовски занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов (81 мяч). На первом месте идет Криштиану Роналду (139), на второй строчке — Лионель Месси (123).
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Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032696--bayern-vs-benfica/
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