Форвард «Зенита» Артем Дзюба подвел итоги матча Лиги чемпионов против «Брюгге» (1:2).

— Эти отмазки или еще что-то... Если проиграли — ничего просто так не бывает, — сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч ТВ». — Футбольный мячик круглый для всех, он справедливое существо. Если бы заслужили — выиграли бы. А такие полумоменты при счете 1:1 игру переломили. Как только сравняли, имели подавляющее преимущество, были моменты, в том числе и у меня. И вот такой необязательный гол.

Так у нас всегда, может быть. Первый блин комом. Может, так лучше начать. До этого лучше начинали и вылетали. Сейчас мобилизуемся, нужно выкарабкиваться теперь с топ-командами. Еще повоюем.