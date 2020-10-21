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«Если бы заслужили — выиграли бы». Дзюба — о поражении от «Брюгге»

00:52
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба подвел итоги матча Лиги чемпионов против «Брюгге» (1:2).

— Эти отмазки или еще что-то... Если проиграли — ничего просто так не бывает, — сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч ТВ». — Футбольный мячик круглый для всех, он справедливое существо. Если бы заслужили — выиграли бы. А такие полумоменты при счете 1:1 игру переломили. Как только сравняли, имели подавляющее преимущество, были моменты, в том числе и у меня. И вот такой необязательный гол.

Так у нас всегда, может быть. Первый блин комом. Может, так лучше начать. До этого лучше начинали и вылетали. Сейчас мобилизуемся, нужно выкарабкиваться теперь с топ-командами. Еще повоюем.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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