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Эмре Джан толкнул Неймара и получил красную карточку

00:50
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В концовке ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия» (2:0) произошла стычка между игроками.

Полузащитник дортмундцев Эмре Джан сфолил на нападающему парижан Неймаре. После этого игроки устроили «дуэль взглядов», которая закончилась легким толчком со стороны игрока немецкого клуба. Бразилец после него упал на газон.

На поле началась потасовка. Джан получил красную карточку, а Неймар и Анхель Ди Мария, который был на скамейке запасных, по предупреждению.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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