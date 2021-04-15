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Эмре Джан считает, что «Боруссия» достойно сыграла с «Манчестер Сити»

01:22
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан поделился впечатлениями после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2).

«В целом мы играли достойно, но в итоге этого было недостаточно, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 15 апреля. — Мы можем гордиться собой. Мы играли против, возможно, лучшей команды в мире, и мы доказали, что можем бороться с ней на равных. Конечно, обидно так покидать турнир, ведь у нас был шанс пройти дальше».

В полуфинале «Ман Сити» сыграет с «ПСЖ».

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029492--dortmund-vs-man-city/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры