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Сегодня, 10:31

Неймар и Доннарумма чуть не подрались после поражения ПСЖ от «Реала» в Лиге чемпионов

Виктория Кравченко
Неймар.
Фото Twitter

В раздевалке «ПСЖ» произошла потасовка после поражения в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3), утверждает Marca.

По данным источника, конфликт произошел между нападающим Неймаром и голкипером Джанлуиджи Доннаруммой. Футболисты активно спорили, обсуждая пропущенные голы. Неймар упрекал Доннарумму за первый пропущенный мяч, итальянец заявил, что бразилец неудачно сыграл в моменте со вторым голом. Игрокам «ПСЖ» пришлось разнимать футболистов, которые едва не подрались.

В ночь с 9 на 10 марта «Реал» обыграл «ПСЖ» по сумме двух матчей со счетом 3:2 и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Парижане выбыли из турнира.

В текущем сезоне 30-летний Неймар провел 19 матчей за ПСЖ, забил 4 гола и сделал 9 результативных передач. На счету 23-летнего Доннаруммы 18 игр и 14 пропущенных мячей.

Лига чемпионов. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:1
ПСЖ
Голы
Мбаппе, 39 (0:1), Бензема, 61 (1:1), Бензема, 76 (2:1), Бензема, 78 (3:1)
Реал
Куртуа Карвахаль (Васкес, 66) Эдер Милитау Алаба Начо Кроос (Камавинга, 58) Модрич Вальверде Бензема Асенсио (Родригу, 66) Винисиус Жуниор
ПСЖ
Доннарумма Хакими (Дракслер, 88) Кимпембе Маркиньюс Нуну Мендеш Верратти Паредес (Гей, 79) Данилу Перрейра (Ди Мария, 81) Мбаппе Неймар Месси
Предупреждения
Начо 43’, Винисиус Жуниор 44’, Карвахаль 60’, Васкес 88’  -  Паредес 7’, Доннарумма 62’, Хакими 81’, Кимпембе 83’
Судьи
Маккели (Голландия)

Джанлуиджи Доннарумма
Неймар Сантос
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