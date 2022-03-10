Неймар и Доннарумма чуть не подрались после поражения ПСЖ от «Реала» в Лиге чемпионов

В раздевалке «ПСЖ» произошла потасовка после поражения в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3), утверждает Marca.

По данным источника, конфликт произошел между нападающим Неймаром и голкипером Джанлуиджи Доннаруммой. Футболисты активно спорили, обсуждая пропущенные голы. Неймар упрекал Доннарумму за первый пропущенный мяч, итальянец заявил, что бразилец неудачно сыграл в моменте со вторым голом. Игрокам «ПСЖ» пришлось разнимать футболистов, которые едва не подрались.

В ночь с 9 на 10 марта «Реал» обыграл «ПСЖ» по сумме двух матчей со счетом 3:2 и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Парижане выбыли из турнира.

В текущем сезоне 30-летний Неймар провел 19 матчей за ПСЖ, забил 4 гола и сделал 9 результативных передач. На счету 23-летнего Доннаруммы 18 игр и 14 пропущенных мячей.