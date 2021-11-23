«Питерцев ожидает крайне тяжелый матч». Экс-тренер «Зенита» Петржела — о матче с «Мальме»
Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Мальме» заявил, что обоих соперников ожидает тяжелая встреча.
«Питерцев ожидает крайне тяжелый матч. «Мальме» играет дома хорошо, это сильная команда и на домашнем поле играет совершенно иначе, чем на выезде. «Зенит» победил в последней встрече российского чемпионата, думаю, что все сложится хорошо, но придется побороться», — цитирует РБК Петржелу.
Также тренер оценил вероятность попадания Артема Дзюбы в стартовый состав.
«Артем снова стал много забивать. В последней игре забил три мяча. У меня нет сомнений в том, что Дзюба появится на поле с первых минут. Сегодня он — номер один в нападении «Зенита», — заявил Петржела.
Напомним, матча «Мальме» — «Зенит» пройдет сегодня, 23 ноября, в Швеции и начнется в 23.00 по московскому времени.
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