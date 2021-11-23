Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Питерцев ожидает крайне тяжелый матч». Экс-тренер «Зенита» Петржела — о матче с «Мальме»

10:48
Теги:

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Мальме» заявил, что обоих соперников ожидает тяжелая встреча.

«Питерцев ожидает крайне тяжелый матч. «Мальме» играет дома хорошо, это сильная команда и на домашнем поле играет совершенно иначе, чем на выезде. «Зенит» победил в последней встрече российского чемпионата, думаю, что все сложится хорошо, но придется побороться», — цитирует РБК Петржелу.

Также тренер оценил вероятность попадания Артема Дзюбы в стартовый состав.

«Артем снова стал много забивать. В последней игре забил три мяча. У меня нет сомнений в том, что Дзюба появится на поле с первых минут. Сегодня он — номер один в нападении «Зенита», — заявил Петржела.

Напомним, матча «Мальме» — «Зенит» пройдет сегодня, 23 ноября, в Швеции и начнется в 23.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/619bf5989a7947d86c35ac88?ruid=UET9A2GcnAUFJS1BA0cmAg==&utm_source=yxnews&utm_medium=mobile

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
КХЛ признала три русских клуба из провинции ненужными и выгнала из лиги. Уход из элиты — это конец?
СК проверит действия лечивших Нину Русланову врачей
1
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры