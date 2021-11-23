Почетный президент РФС Колосков считает, что «Зенит» явно превосходит «Мальме»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов между «Мальме» и «Зенитом».

«У «Зенита» хороший шанс на победу. По тому составу, который у них есть, они явно превосходят «Мальме». Все будет зависеть от подготовки команды к этому матчу. Всегда подчеркиваю, что клуб играет в зависимости от уровня предматчевой работы. Физические, тактические компоненты будут решающими. По мастерству «Зенит» превосходит «Мальме», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

«Зенит» (3 очка) занимает третье место в группе Н Лиги чемпионов, «Мальме» (0 очков) идет последним.

Матч состоится сегодня, 23 ноября, в Мальме на стадионе «Сведбанк». Начало встречи — в 23:00 по московскому времени.