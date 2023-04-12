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Экс-игрок «Наполи» Барони считает, что отсутствие Осимхена сыграет на руку «Милану»

Руслан Минаев
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Экс-игрок «Наполи» и главный тренер «Лечче» Марко Барони считает, что отсутствие Виктора Осимхена является плюсом для «Милана» перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это будет красивый матч, то, чего ждут поклонники итальянского футбола. Многие верят в «Наполи», но не считаю команду явным фаворитом. В таких условиях фаворита нет, все будет зависеть от сегодняшней формы команд, их физического и психологического состояния. Скажу только, что отсутствие Осимхена — большой плюс для «Милана», но его еще надо использовать», — цитирует тренера «Евро-Футбол».

Осимхен пропустит матч ЛЧ из-за травмы бедра.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/45/1005082934_eks-igrok_napoli_baroni_otsutstvie_osimhena__bolshoy_plyus_dlya_milana
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