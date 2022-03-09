Эдерсон: «Мы ставим задачу победить в каждом турнире»

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Спортинга».

«Понимаем, что это сложные турниры и что понадобятся все игроки из нашего состава. Команда устала физически и психологически. У нас был шанс в прошлом сезоне, но мы уступили в финале.

Мы ставим задачу победить в каждом турнире. Необходимо идти по дистанции шаг за шагом. Понимаем, что в каждом турнире свои сложности. У каждого матча свой характер, и надо двигаться вперед шаг за шагом. Только там можно добиться в будущем серьезных достижений», — цитирует Эдерсона сайт УЕФА.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Спортингом» состоится в среду, 9 марта. Первая игра завершилась со счетом 5:0 в пользу «горожан».