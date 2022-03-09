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Сегодня, 01:04

Левандовски выбран лучшим игроком матча «Бавария» — «Зальцбург»

Иван Шитик
Корреспондент
Роберт Левандовски.
Фото Reuters

«Бавария» нанесла разгромное поражение «Зальцбургу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд турнира. Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 7:1 в пользу хозяев.

В составе победителей три мяча в первом тайме забил нападающий Роберт Левандовски. Поляк был признан лучшим игроком этой встречи.

Левандовски, возглавивший список бомбардиров турнира с 12 голами, стал автором самого раннего хет-трика с начала матча в истории Лиги чемпионов.

Также польский футболист стал третьим игроком, забившим десять или более мячей в трех сезонах Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/8 финала
08 мар, 23:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
7:1
Зальцбург
Голы
Левандовски, 12 (1:0), Левандовски, 21 (2:0), Левандовски, 23 (3:0), Гнабри, 31 (4:0), Мюллер, 54 (5:0), Кьергор, 70 (5:1), Мюллер, 83 (6:1), Сане, 85 (7:1)
Бавария
Нойер Зюле (Ньянзу, 67) Павар Эрнандез (Упамекано, 60) Киммих Мусиала Гнабри (Сарр, 46) Левандовски Сане Коман Мюллер
Зальцбург
Кен Ульмер Соле (Пентковски, 46) Вебер Кристенсен Капальдо Ааронсон Зейвальд (Сучич, 46) Камара (Тиджани, 67) Адаму (Кьергор, 62) Адейеми (Шешко, 62)
Судьи
Тюрпен (Франция)

Роберт Левандовски
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Ред Булл Зальцбург
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