Левандовски выбран лучшим игроком матча «Бавария» — «Зальцбург»

«Бавария» нанесла разгромное поражение «Зальцбургу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд турнира. Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 7:1 в пользу хозяев.

В составе победителей три мяча в первом тайме забил нападающий Роберт Левандовски. Поляк был признан лучшим игроком этой встречи.

Левандовски, возглавивший список бомбардиров турнира с 12 голами, стал автором самого раннего хет-трика с начала матча в истории Лиги чемпионов.

Также польский футболист стал третьим игроком, забившим десять или более мячей в трех сезонах Лиги чемпионов.