У Джо Коула остались вопросы к игре «Челси» против «Реала»

Финалист Лиги чемпионов-2008 в составе «Челси» Джо Коул прокомментировал поражение «синих» от «Реала» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Ключевое значение в этом противостоянии будет иметь то, кто забьет следующим. Притом к игре «Челси», у которого были хорошие шансы, есть большие вопросы.

За индивидуальные ошибки вроде той, что допустил Менди, критиковать не имеет смысла. Борьба еще не закончена", — цитирует пресс-служба УЕФА Коула.

Ответная игра состоится на следующшей неделе, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало игры в 22.00 по московскому времени.