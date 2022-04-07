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Сегодня, 00:44

У Джо Коула остались вопросы к игре «Челси» против «Реала»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Финалист Лиги чемпионов-2008 в составе «Челси» Джо Коул прокомментировал поражение «синих» от «Реала» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Ключевое значение в этом противостоянии будет иметь то, кто забьет следующим. Притом к игре «Челси», у которого были хорошие шансы, есть большие вопросы.

За индивидуальные ошибки вроде той, что допустил Менди, критиковать не имеет смысла. Борьба еще не закончена", — цитирует пресс-служба УЕФА Коула.

Ответная игра состоится на следующшей неделе, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало игры в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/4 финала
06 апр, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
1:3
Реал
Голы
Бензема, 21 (0:1), Бензема, 24 (0:2), Хаверц, 40 (1:2), Бензема, 46 (1:3)
Челси
Менди Рюдигер Кристенсен (Ковачич, 46) Тиагу Силва Джеймс Аспиликуэта Жоржиньо (Лофтус-Чик, 64) Канте (Зиеш, 46) Маунт Хаверц Пулишич (Лукаку, 64)
Реал
Куртуа Карвахаль Эдер Милитау (Начо, 64) Алаба Менди Кроос (Камавинга, 74) Модрич Каземиру Вальверде (Себальос, 86) Бензема (Бэйл, 86) Винисиус Жуниор
Предупреждения
Рюдигер 19’  -  Эдер Милитау 14’
Судьи
Тюрпен (Франция)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034653--chelsea-vs-real-madrid/
Джо Коул
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Челси
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