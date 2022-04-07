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Сегодня, 00:58

Фердинанд считает, что Бензема заслужил «Золотой мяч»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Победитель Лиги чемпионов в составе «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд после победы «Реала» над «Челси» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов отметил игру форварда Карима Бензема. 34-летний француз оформил хет-трик.

«Буду очень удивлен, если Бензема еще не на полпути к тому, чтобы выгравировать свое имя на «Золотом мяче», — цитирует пресс-служба УЕФА Фердинанда.

Ответная игра состоится на следующшей неделе, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало игры в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/4 финала
06 апр, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
1:3
Реал
Голы
Бензема, 21 (0:1), Бензема, 24 (0:2), Хаверц, 40 (1:2), Бензема, 46 (1:3)
Челси
Менди Рюдигер Кристенсен (Ковачич, 46) Тиагу Силва Джеймс Аспиликуэта Жоржиньо (Лофтус-Чик, 64) Канте (Зиеш, 46) Маунт Хаверц Пулишич (Лукаку, 64)
Реал
Куртуа Карвахаль Эдер Милитау (Начо, 64) Алаба Менди Кроос (Камавинга, 74) Модрич Каземиру Вальверде (Себальос, 86) Бензема (Бэйл, 86) Винисиус Жуниор
Предупреждения
Рюдигер 19’  -  Эдер Милитау 14’
Судьи
Тюрпен (Франция)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034653--chelsea-vs-real-madrid/
Карим Бензема
Рио Фердинанд
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Челси
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