Фердинанд считает, что Бензема заслужил «Золотой мяч»

Победитель Лиги чемпионов в составе «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд после победы «Реала» над «Челси» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов отметил игру форварда Карима Бензема. 34-летний француз оформил хет-трик.

«Буду очень удивлен, если Бензема еще не на полпути к тому, чтобы выгравировать свое имя на «Золотом мяче», — цитирует пресс-служба УЕФА Фердинанда.

Ответная игра состоится на следующшей неделе, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало игры в 22.00 по московскому времени.