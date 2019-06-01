09:35 | Футбол — Лига чемпионов

Джо Гомес: "Ливерпуль" хочет заработать шестую звезду за победу в ЛЧ"

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Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес считает, что его команда прогрессирует и подходит к матчу финала Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом"​ с высоким настроем, сообщает официальный сайт УЕФА.

– Уверен, что мы подходим к финалу в другом состоянии, если сравнивать с прошлогодним финалом. Конечно, это по-прежнему финал Лиги чемпионов, но ситуация другая. Хотя к этой к игре надо подходить все с тем же настроем. Думаю, этот сезон в нашем исполнении говорит сам за себя. Прогресс команды невероятен.

Тренеры постоянно подчеркивают, что мы уже другая команда, что мы не те, кем были в прошлом сезоне. Это придает нам уверенности и мы рвемся победить, так как понимаем, что это значит для клуба. Хотим заработать нашу шестую звезду за победу в турнире, – приводит слова Гомеса пресс-служба УЕФА.

Финал ЛЧ "Тоттенхэм""Ливерпуль" пройдет 1 июня в Мадриде, на стадионе "Ванда Метрополитано", начало – в 22.00 (мск).

Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Ливерпуль" - "Тоттенхэм"
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