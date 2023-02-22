Джеррард: «Ливерпулю» предстоит немного покопаться в себе»

Экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард прокомментировал поражение от «Реала» (2:5) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Вот где настоящая проверка. «Ливерпуль» идеально начал, но после этого «Реал» вошел в игру и доминировал над ним. В любой команде, пропустившей пять мячей, нужно разбираться с происшедшим. Предстоит немного покопаться в себе», — цитирует пресс-служба УЕФА Джеррарда.

Ответная игра состоится через две недели в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» — 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.