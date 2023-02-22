Фердинанд — о поражении «Ливерпуля» от «Реала»: «Сегодня была видна разница в классе»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал поражение «Ливерпуля» от «Реала» (2:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Сегодня была видна разница в классе. Одна команда спускается с одной стороны горы, а другая продолжает подниматься по другой», — цитирует официальный сайт УЕФА Фердинанда.

Ответная игра состоится через две недели в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» — 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.