Фанаты «Порту» напали на комментаторов из Испании во время матча с «Атлетико»

Фанаты «Порту» напали на комментаторов из Испании во время матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:3). Инцидент произошел прямо по ходу трансляции, утверждает Marca.

После того как «Атлетико» в добавленное ко второму тайму время мадридский клуб забил третий мяч, в комментаторскую будку Альваро Бенито, Хосе Санчиса и Густаво Лопеса ворвались болельщики.

В эфир попали слова комментаторов, которые пытались успокоить фанатов и вызывать охрану. После этого эфир пришлось на время прервать.

Позже комментаторы заявили, что ранее «никогда не сталкивались ни с чем подобным».