Фанаты «Порту» напали на комментаторов из Испании во время матча с «Атлетико»
15:21
Фанаты «Порту» напали на комментаторов из Испании во время матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:3). Инцидент произошел прямо по ходу трансляции, утверждает Marca.
После того как «Атлетико» в добавленное ко второму тайму время мадридский клуб забил третий мяч, в комментаторскую будку Альваро Бенито, Хосе Санчиса и Густаво Лопеса ворвались болельщики.
В эфир попали слова комментаторов, которые пытались успокоить фанатов и вызывать охрану. После этого эфир пришлось на время прервать.
Позже комментаторы заявили, что ранее «никогда не сталкивались ни с чем подобным».
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