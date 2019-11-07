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Двое болельщиков «Селтика» попали в больницу с ножевыми ранениями. На них напали фанаты «Лацио»

14:15
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Фанаты «Селтика» попали в больницу с ножевыми ранениями после того, как на них напали фанаты «Лацио», сообщает Football Italia.

Шотландские болельщики в возрасте 35 и 52 лет получили ножевые ранения в пабе Рима. Поддержать «Селтик» в Риме приехали около 9000 болельщиков.

Матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы между «Лацио» и «Селтиком» пройдет 7 ноября и начнется в 20:55 мск. Шотландцы с 7 очками лидируют в группе E, римляне с 3 очками идут на третьем месте.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 4-й тур




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