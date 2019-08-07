Душан Анджелкович: "Порту" – фаворит в матче с "Краснодаром" только по имени"

Экс-защитник "Краснодара" Душан Анджелкович считает, что "Порту" будет фаворитом в противостоянии с краснодарцами только по имени. Игра состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени.

– "Порту" – большой клуб, один из лучших в своей стране, – цитируют "Известия" Анджелковича. – Но я считаю, что и "Краснодар" – отличная команда, которая при этом еще и очень серьезно усилилась нынешним летом. У "горожан" сейчас внушительный подбор игроков, и они находятся в очень неплохой форме. Мне кажется, "Порту" – фаворит только по имени. Я уверен в успешном выступлении "Краснодара" и надеюсь увидеть их в групповом этапе Лиги чемпионов. Клуб и люди, которые в нем работают, заслужили это.