Дмитрий Комбаров: «Желаю «Спартаку» удачи! Португальские команды всегда нам тяжело давались»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров подвел итоги жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Красно-белые за попадание в групповой этап сыграют против «Бенфики».

«Португальские команды всегда тяжело нам давались, — сказал Комбаров «СЭ». — Во-первых, сильные команды в хорошем чемпионате. А во-вторых, долгий перелет — около пяти часов. Тем не менее я желаю «Спартаку» удачи. Надеюсь, что он пройдет дальше. Важно учитывать, что тренер знает все сильные и слабые стороны соперника. Он их разберет и сделает правильное наставление».

Комбаров также считает, что «Спартаку» необходимо отбросить все эмоции после предсезонной подготовки.

«Я бы не стал называть это куражом или чем-то еще. Мы тоже показали хорошую игру в Катаре на товарищеском турнире. Всех обыгрывали с большим преимуществом, забрали кубок. Но в чемпионате у нас что-то не получалось. Сейчас важно откинуть все эмоции и сконцентрироваться на чемпионате и еврокубке. Хорошо, что «Спартак» провел товарищеский турнир, но это не говорит нам о чем-то», — добавил Комбаров.

Нынешний главный тренер красно-белых Руй Витория тренировал «Бенфику» с 2015 по 2019 год. Матчи пройдут 3-4 и 10 августа. Первая встреча команд состоится в Москве, ответная — в Лиссабоне.