Андрей Федун: «Бенфика» не слабее «Монако». В кубковых матчах любой может выиграть любого»

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун, брат Леонида Федуна оценил шансы московского «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиге чемпионов против «Бенфики».

«В таких соревнованиях всегда кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Увидим. Я не считаю, что «Бенфика» слабее «Монако». Это кубковый матч. Тут любой может выиграть и любой может проиграть. Сыграет ли роль, что Руй Витория главный тренер «Бенфики»? Это уже прошлое. Зачем смотреть назад, вперед надо смотреть», — сказал Федун «СЭ».

Сегодня, 19 июля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

Отметим, что нынешний главный тренер красно-белых Руй Витория тренировал «Бенфику» с 2015 по 2019 год.

Матчи 3-го отборочного раунда состоятся 3-4 и 10 августа.