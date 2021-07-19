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В Госдуме отреагировали на результаты жеребьевки квалификационного раунда ЛЧ для «Спартака»

14:35
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Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев оценил шансы красно-белых в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против «Бенфика».

«Российский футбол — непредсказуемая вещь. Португальский чемпионат сильнее российского. У наших клубов нет уверенности в завтрашнем дне. «Спартак» может выиграть «Бенфику», а потом проиграть тульскому «Арсеналу». Все болельщики должны поддержать «Спартак». Нам бы хотелось иметь две команды в Лиги чемпионов, это возможность заработать баллы и поднять престиж футбола России. Фаворита в этом противостоянии нет. От наших команд можно ожидать все что угодно», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Сегодня, 19 июля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного отборочного раунда Лиги чемпионов. Руй Витория тренировал «Бенфику» с 2015 по 2019 год.

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Данил Алешин все материалы автора

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