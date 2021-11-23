Киевское «Динамо» примет «Баварию» на своем поле в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Динамо»: Бущан, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Миколенко, Заьарный, Буяльский, Сирота, Кендзера, Шкурин.

«Бавария»: Нойер, Павар, Дэвис, Куасси, Эрнадес, Толиссо, Мюллер, Горецка, Коман, Сане, Левандовски.