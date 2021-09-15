Тренер «Шерифа»: «Многие считают нас аутсайдерами в ЛЧ, но мы с этим не согласны»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера».

«Мы очень счастливы и рады быть участниками группового этапа Лиги чемпионов. Сбылась наша мечта. Я горд за клуб «Шериф». Эмоции зашкаливают. Будем сражаться с грандами европейского футбола. Да, многие считают нас аутсайдерами, но мы с этим не согласны. Мы готовы к турниру.

Проблемы со сном перед дебютом? Знаете, режим поменялся, когда только началась квалификация Лиги чемпионов. Все на драйве, на эмоциях. Это классно. Главное, чтобы ребята хорошо выспались сегодня, отдохнули и завтра отдались игре на 100-120 процентов.

На что я готов, если команда выйдет из группы? Побриться наголо? У меня и так волос мало. Брить нечего. Могу точно сказать, что на групповом этапе сменю спортивный костюм на классический. Нужно солидно выглядеть. Но это не будет сдерживать меня в эмоциях. Если будем выигрывать у «Шахтера», то я не пожалею свой новый костюм. Сделаю подкат не задумываясь.

«Шахтер» нам хорошо знаком. Это сильная команда, где играет много высококвалифицированных бразильцев. Если со стороны наших соперников будет недооценка, то это плюс для нас. Будем сражаться, будем стремиться играть в хороший футбол. Мы надеемся на положительный результат», — цитирует Вернидуба официальный сайт УЕФА.

Матч «Шериф» — «Шахтер» состоится сегодня, 15 сентября. Начало в 19.45 по московскому времени.