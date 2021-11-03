Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение «Зенита» от «Ювентуса» (2:4) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

«Проиграли достойно – 2:4. Я опечален, что мы не смогли победить. И Семак об этом тоже сказал. Разница в классе и в качестве команд достаточно серьезная. Нужно кроме настроя еще включать тактику и хитрость. Такая проверка сил лидерами очень важна. Надеюсь, что эта встреча послужит во благо для «Зенита». Выиграть они могли. Думаю, что эта проблема психологического характера. Когда наши команды встречаются с отечественными передовыми клубами, они сразу настраивают себя на поражение. Нужно настраиваться на победу. Могу сказать, что Семак – очень хороший тренер. Дай Бог, чтобы у него все получилось», – сказал Милонов «СЭ».

«Зенит» с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» (12 баллов) располагается на первой строчке.