Гасперини о ничьей в матче с «Манчестер Юнайтед»: «Без магии Роналду было бы лучше»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал ничью в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Это был фантастический вечер. Конечно, без магии Роналду было бы лучше, но мы смогли порадовать своих болельщиков в матче с одним из крупнейших клубов Европы. Мы на 80 процентов счастливы и на 20 процентов сожалеем, что упустили победу в концовке встречи. У нас все еще есть шансы на выход в плей-офф, мы гордимся тем, что хорошо сыграли против «Манчестер Юнайтед», — приводит Football Italia слова Гасперини.

Форвард «МЮ» Криштиану Роналду сделал дубль в игре с «Аталантой», португалец сравнял счет на 90+2-й минуте матча.