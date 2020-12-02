Экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился с «СЭ» ожиданиями перед матчем с «Ренном» в 5-ом туре группового турнира Лиги чемпионов.

— Шансы у «Краснодара» на победу есть, но «Ренн» — команда тяжелая, с такими не легко играть, — сказал Деменко «СЭ». — С «Севильей» было проще, потому что у испанцев преобладает открытый футбол, с французами сложнее, да и амбиции другие будут. У «Краснодара» остались мотивация и желание реабилитироваться, чтобы попасть в Лигу Европы, вот эта эмоциональность будет важна. Фактор настроя, который должен мотивировать ребят, учить, что нужно играть с первой до последней минуты, биться, стараться, максимально выжимать свои моменты. Наши команды еще пока не готовы сражаться на таком высоком уровне. Нам не хватает опыта, но я верю, что «Краснодар» сможет выйти в евровесну, обыграть «Ренн», доказать, что есть команда. Они это уже когда-то демонстрировали.

Будем надеется, что та критика, которая сильно обрушилась на команду, как-то поможет. Это будет ключевая игра для «Краснодара» в сезоне. Мусаев это тоже понимает, ребята максимально настроены и хотят в какой-то степени реабилитироваться. (Анастасия Пастернак)