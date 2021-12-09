Дель Пьеро оценил гол Оздоева в ворота «Челси»
00:14
Экс-игрок «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро оценил голевой удар полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева в матче 6-го тура Лиги чемпионов против «Челси» (3:3). На 93-й минуте россиянин сравнял счет.
«Фантастический удар, настоящий еврогол» — сказал Дель Пьеро в прямом эфире Sky Sport.
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