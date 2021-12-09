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Дель Пьеро оценил гол Оздоева в ворота «Челси»

00:14
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Экс-игрок «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро оценил голевой удар полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева в матче 6-го тура Лиги чемпионов против «Челси» (3:3). На 93-й минуте россиянин сравнял счет.

«Фантастический удар, настоящий еврогол» — сказал Дель Пьеро в прямом эфире Sky Sport.

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры