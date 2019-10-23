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Де Лигт считает, что он хорошо сыграл с «Локомотивом»

13:44
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Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт — о матче с «Локомотивом» (2:1) в Лиге чемпионов.

— Думаю, я сыграл хорошо, — цитирует голландца De Telegraaf. — Я играл надежно и стабильно, много не ошибался. Я просто должен был делать свою работу — защищаться. «Локомотив» почти не бил в створ ворот.

В составе «Ювентуса» дубль сделал Пауло Дибала. У «Локо» отличился Алексей Миранчук.

Слишком увлеклись обороной. Дибала разбил мечту «Локо»

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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