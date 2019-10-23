Де Лигт считает, что он хорошо сыграл с «Локомотивом»
13:44
Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт — о матче с «Локомотивом» (2:1) в Лиге чемпионов.
— Думаю, я сыграл хорошо, — цитирует голландца De Telegraaf. — Я играл надежно и стабильно, много не ошибался. Я просто должен был делать свою работу — защищаться. «Локомотив» почти не бил в створ ворот.
В составе «Ювентуса» дубль сделал Пауло Дибала. У «Локо» отличился Алексей Миранчук.
Опрос
проголосовало: 3229Все опросы
Как закончится матч Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Зенит»?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...