Де Лигт считает, что он хорошо сыграл с «Локомотивом»

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт — о матче с «Локомотивом» (2:1) в Лиге чемпионов.

— Думаю, я сыграл хорошо, — цитирует голландца De Telegraaf. — Я играл надежно и стабильно, много не ошибался. Я просто должен был делать свою работу — защищаться. «Локомотив» почти не бил в створ ворот.

В составе «Ювентуса» дубль сделал Пауло Дибала. У «Локо» отличился Алексей Миранчук.

Слишком увлеклись обороной. Дибала разбил мечту «Локо»