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Де Брейне: «Второй тайм с «Боруссией» был послабее, но это объяснимо»

01:35
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне прокомментировал победу над «Боруссией» из Менхенгладбаха в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0). Бельгиец открыл счет и был признан лучшим игроком встречи.

«Наш старт очень нам помог. Мы были терпеливы в начале, затем забили два мяча, и это дало нам задел прочности. Мы контролировали игру и имели несколько моментов во втором тайме. Второй тайм был послабее, но это объяснимо», — цитирует официальный сайт УЕФА де Брейне.

«Ман Сити» выиграл обе встречи со счетом 2:0 и вышел в четвертьфинал.

Манчестер Сити — Боруссия М

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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