Де Брейне назван лучшим игроком матча с «Боруссией»
01:28
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне назван лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» из Менхенгладбаха. Игра завершилась победой «горожан» со счетом 2:0, де Брейне вышел на поле с капитанской повязкой, провел все 90 минут, а на 12-й минуте открыл счет.
«Ман Сити» выиграл обе встречи 2:0 и вышел в четвертьфинал.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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