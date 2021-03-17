Де Брейне назван лучшим игроком матча с «Боруссией»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне назван лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» из Менхенгладбаха. Игра завершилась победой «горожан» со счетом 2:0, де Брейне вышел на поле с капитанской повязкой, провел все 90 минут, а на 12-й минуте открыл счет.

«Ман Сити» выиграл обе встречи 2:0 и вышел в четвертьфинал.