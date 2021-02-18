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Данилу назвал причины поражения «Ювентуса» от «Порту»

04:27
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Защитник «Ювентуса» Данилу признался, что «Порту» сыграл ожидаемо в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2).

«Это Лига чемпионов. Знали, что нам предстоит сложнейший матч против команды, которая отлично готовится к такого рода встречам. Понимали, что мы не можем допустить ошибки, которые в итоге допустили. «Порту» сыграл как и ожидалось. А нам следовало бы знать, что на таком уровне нужно быть готовыми с самого начала», — цитирует пресс-служба УЕФА Данилу.

Ответная игра состоится в Италии 9 марта.

Порту — Ювентус

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029476--porto-vs-juventus/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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