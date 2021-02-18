Данилу назвал причины поражения «Ювентуса» от «Порту»

Защитник «Ювентуса» Данилу признался, что «Порту» сыграл ожидаемо в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2).

«Это Лига чемпионов. Знали, что нам предстоит сложнейший матч против команды, которая отлично готовится к такого рода встречам. Понимали, что мы не можем допустить ошибки, которые в итоге допустили. «Порту» сыграл как и ожидалось. А нам следовало бы знать, что на таком уровне нужно быть готовыми с самого начала», — цитирует пресс-служба УЕФА Данилу.

Ответная игра состоится в Италии 9 марта.