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Сегодня, 01:23

Д'Амброзио рассказал, что будет делать «Интер» после поражения от «Баварии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Интера» Данило Д'Амброзио прокомментировал поражение от «Баварии» (0:2) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы знали, что будет сложный матч, ведь соперник — один из трех-четырех претендентов на итоговую победу. Но мы постарались доставить проблем ему, создавая опасные моменты. Дашь «Баварии» хотя бы полшанса — она накажет. Понимаем, что нам нужно работать больше, чем мы и намерены заниматься в дальнейшем», — цитирует пресс-служба УЕФА Д'Амброзио.

Во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов «Интер» сыграет против «Виктории», а «Бавария» встретится с «Барселоной». Матчи пройдут 13 сентября.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035646--inter-vs-bayern/
Данило Д`Амброзио
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
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