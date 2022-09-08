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Левандовски: «Неважно, кто забивает голы, главное — три очка»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Роберт Левандовски.
Фото Global Look Press

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал победу в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Виктории» (5:1). 34-летний поляк оформил хет-трик и был признан лучшим игроком встречи.

«С самого начала я знал, что будет важно адаптироваться с первого матча.. Людей всегда интересуют забитые мячи, но важно выбирать правильную позицию и помогать команде, потому что мои товарищи помогали мне много как на поле, так и за его пределами.

Самое важное в голевой передаче — это согласованность действий, и это то, что я получил сегодня от своих трех товарищей по команде. Неважно, кто забивает голы, главное — три очка, и потом следующая игра», — цитирует пресс-служба УЕФА Левандовски.

Во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов «Интер» сыграет против «Виктории», а «Бавария» встретится с «Барселоной». Матчи пройдут 13 сентября.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035645--barcelona-vs-plzen/
Роберт Левандовски
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
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